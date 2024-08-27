京元電亮眼 兩檔聚焦

台股近日橫向整理，盤面題材股各自表態，京元電子（2449）搭上輝達（NVIDIA）財報及台北國際半導體展題材順風車，有機會吸引短多關注，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

法人分析，京元電子第3季營收排除大陸子公司京隆科技後，可望季增5%至7%，產能利用率同步提升，其中，美系AI客戶扮演最大成長動能，其次為美系網通客戶，緩解智慧手機客戶趨緩及車用庫存調整的負面影響。

針對近期高速運算（HPC）晶片傳延後出貨，京元電子基於生產排程，預料第3季影響有限，法人評估，第3季僅有少量樣品，第4季才開始放量出貨，考量以往公司訂單能見度僅有三個月左右，第4季實際影響尚不清楚。

法人認為，第3季及第4季目前一代HPC產品需求仍相當強勁，預期京元電子下半年稼動率可望進一步攀升，拉抬毛利率達37%。京元電子日前宣布將資本支出從88億元大幅提高至138億元，主要將用於擴大2025年生產的HPC測試產能，新增的50億元中，預計40%投入基礎設施，60%用於測試設備。

儘管近期生產問題可能導致第4季動能稍緩，法人指出，以台積電擴產計畫更趨積極，以及京元電子提高資本支出顯示，2025年HPC需求將持續樂觀。

鑒於京元電子將維持HPC客戶的主要供應商地位，加上HPC產品線毛利率較佳，法人看好公司2025毛利率將進一步上升到39%。權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日120天以上的相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。