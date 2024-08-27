微星期 題材加持

經濟日報／ 記者王皓正整理
大陸首款國產3A大作遊戲「黑神話：悟空」帶動微星顯卡商機。 路透
大陸首款國產3A大作遊戲「黑神話：悟空」帶動微星顯卡商機。 路透

中國大陸3A單機遊戲大作《黑神話: 悟空》上周二（20日）上市，僅三天全球熱銷超過千萬套，收益119億元。該遊戲大量使用3D環景操作模式與光追技術，且遊戲畫面均為4K畫質，對顯示卡要求特別嚴苛，若要完整體驗流暢遊戲戰鬥及精美畫面，玩家電腦至少需配備輝達（NVIDIA）RTX40系列以上的顯示卡，進而刺激高階顯示卡市場需求大增。

悟空遊戲火紅，網路上也有許多遊戲實況主挑燈夜戰打遊戲的直播。在Steam平台同時上線人數在假日晚上一度達到300萬人。《黑神話：悟空》上市後陸續打破遊戲業多項紀錄，包括史上最熱銷的陸製3A遊戲、Steam平台上史上最多人同玩的單機遊戲等，並帶動許多周邊商機。

除了顯卡外，微星（2377）AI機器人已打進半導體製造大廠供應鏈，目前小量出貨，預期明年大量出貨。微星多款AI自主移動機器人提供高精度導航功能，配備先進的傳感器和AI演算法，確保工廠內無縫運作。在訂單方面已經導入半導體製造大廠，目前是小量出貨，預估明年大量出貨；除半導體工廠外，也將應用在倉儲與智慧工廠等領域。至於市場方面，目前是鎖定台灣、日本與美國市場。顯卡加AI機器人增添微星營運成長動能，投資人不妨可以留意微星期（GIF）做相關操作。

（群益期貨提供）

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AI 微星 顯示卡

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