上市公司法說 12連發

半年報、第2季財報公布後，上市公司法人說明會陸續登場。據臺灣證券交易所統計，9月將有士電（1503）、揚博等12家上市公司假證交所場地舉辦法說會，當中以傳統產業公司居多，包含重電三雄的士電、中興電。

依時間來看，9月上旬先登場的是4日的士電，再來是12日揚博、富爾特，13日無敵、中石化，16日新海，18日新美齊、福壽，下旬有20日的怡華、24日的新紡、26日的聲寶，最後是27日的中興電。

受惠台電強韌電網計畫訂單出貨、美國兆元基建計畫，重電族群今年獲利大噴發，士電上半年稅後純益18.86億元，年增35.9%，每股純益3.63元，單季、上半年獲利均創近15年同期新高；中興電也不遑多讓，上半年獲利18.5億元，創同期新高，每股賺3.75元。預料在兩家公司法說會時，後續接單能見度將受到市場關注。

證交所為提升上市公司財務業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會。

法人說明會是上市公司對外溝通管道之一，除適時向大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值，使股東或潛在投資人進一步瞭解企業營運發展外，並提供投資人表達意見或與公司雙向交流的機會，進而提升公司治理品質。今年迄目前為止，國內上市公司（未包含創新板）總計已辦1,578場法說會。

證交所持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法人說明會，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。另自去年1月1日起，全體國內及第一上市公司「受邀參加」法人說明會時，每年度應「至少擇一」受邀場次，輸入會議影音連結資訊。