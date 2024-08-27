乙盛上半年 EPS 1.41元

機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（27）日公布半年報，今年第2季稅後純益1.36億元，季增34.6%、年減35%，為三季來最佳，每股純益0.81元，優於預期。展望本季，法人預期，隨車載及網通伺服器拉貨動能延續，有望攀全年高峰。

乙盛累計今年上半年稅後純益2.37億元，年減36%，每股純益1.41元。第2季營收31.69億元，季增10.2%，主要受惠今年以來伺服器需求回溫激勵，湧入大量急單，第2季毛利率約18.3%，季減約0.2個百分點，依第2季營收結構，車用營收占比56%至57%、伺服器約26%，電視機構件逾一成。

乙盛EPS

若依上半年營收表現，由於去年伺服器業務處於低谷，在低基期下，今年上半年相關業務營收年增五成，至於車載應用持平去年；乙盛近年積極開發的低軌衛星業務，主要以地面接收設備為主，2023年營收占比約6%，今年上半年營收占比不到5%，相關業務營收年增幅也有五至六成。

乙盛7月營收11.42億元，月增4.8%，為去年3月以來最佳，年增34%，累計今年前七月營收71.87億元，年增2.5%。

法人看好，乙盛2024、2025年營運將呈向上走勢，以產品線來看，消費電子機構件今年仍持續下滑；車載應用方面，受惠大客戶的市場品牌競爭力與Cybertruck逐步進入放量階段，預估車載應用仍是下半年營運重心之一。

乙盛今年來受惠伺服器訂單回溫，公司日前微調全年營收展望。其中，三大事業中的汽車機構件維持成長態勢，網通機構件由下滑轉為成長，消費電子機構件則由成長轉為下滑，整體今年營收由持平轉為微幅增長。

乙盛為特斯拉（Tesla）供應鏈之一，近年來自車用營收占比拉升，產品組合優化，推升毛利率持續創高，乙盛在汽車領域有完整的生產設備、高度自動化生產線、多元化生產工藝，以及完整的全球布局四大優勢，從EV切入北美市場為根據地，有助穩健拓展新客戶及新市場。