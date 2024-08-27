大同旗下大世科 AI 助攻 錢景亮

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

大同集團旗下大世科（8099）昨（27）日召開法說會，總經理黃文宏表示，今年以來客戶對AI需求強勁，包括企業、政府都積極投資AI算力平台與資料中心，下半年營運將優於上半年，全年獲利會比去年成長。

黃文宏指出，今年營運一大主軸為AI全方案（OneAi），囊括企業級AI專家助手平台、產業專用AI平台整合服務、AI資源管理標準版與進階版，及AI數據服務現代化等，著眼「AI的系統整合」。

黃文宏表示，大世科為輝達（NVIDIA）、廣達及華碩等大廠的合作夥伴，提供AI算力基礎架構，且一個AI應用專案不僅是一次性的賣斷，是協助客戶導入AI後，協助後續生命周期管理的過程。

黃文宏透露，未來幾年AI是大世科營運的重中之重，內部也在導入AI，看準客戶未來需求持續加溫，今年以來客戶對AI的需求就很強勁，隨著產品AI技術含量提高，也將反映在毛利率表現上。

除擴大投入AI領域，黃文宏表示，智慧終端服務也是未來營運一大主軸，從產值及效率、安全、體驗、連結等四面向著手，過去僅銷售終端產品，毛利率較低，現在要做整體的智慧終端服務，將量化的生意轉化為價值化銷售，提升獲利能力。

近來不少台商從中國大陸遷廠至泰國等東南亞地區，也帶動新廠建置的系統整合商機。

AI 毛利率

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