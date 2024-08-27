光明砸8,400萬買台積股 占實收資本額20%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

絲織廠光明 （4420）昨（27）日公告，該公司取得台積電股票金額達實收資本額20%，引發關注。

台積電扮演「護國神山」角色，是國際大型資金與本土法人、基金重點持倉標的，上市櫃公司當中，中環、龍巖、奇偶等，也都持有台積電股票，但單一公司以資本額兩成的資金水位投入買進其他上市櫃公司股票，相對罕見。

光明公告指出，該公司自7月18日至8月27日，以每股940.78元，買進台積電股票90張，共計斥資8,467萬元，由於光明資本額僅4.04億元，此波取得台積電股票的資金，已達公司實收資本額20%。光明表示，取得台積電有價證券目的為理財投資。台積電昨天股價跌8元、收942元。

光明為宜進集團成員，近年紡織本業低迷，公司積極跨足不動產相關業務，另也投資股票，以優化財務表現。

台積電 股票

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