東科滿手單 積極擴產

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）昨（27）日召開法說會，執行董事張東益指出，目前訂單滿手，預估本季業績將是全年高峰，下半年優於上半年，明年在手訂單也已超過今年全年，營運樂觀。

東科上半年稅後純益4.5億元，年增7.7%，每股純益6.08元，較去年同期獲利翻倍；前七月營收69.66億元，年增29.8%，創同期次高，市場預料，東科8、9月營收仍將持高檔水準。

張東益表示，下半年一向是出貨旺季，尤其第3季都是東科每年出貨動能最強的季度，今年估計也不例外，而且訂單成長力道比以往更為強勁，目前所有產線均相當忙碌，正全力趕工出貨。

針對產業趨勢，張東益表示，在影音串流趨勢推升下，家庭式劇院成為全球市場新商機，推升具備ATMOS全景聲及沉浸式環繞音效的聲霸（Soundbar）市場需求高張，東科的客戶均為全球Soundbar領先品牌，受惠大。

據悉，東科Soundbar的前三大客戶涵蓋三星、LG、SONY；其中，三星為全球最大電視龍頭，在Soundbar市場也獨占鰲頭，東科業績表現雨露均霑。

展望未來，張東益透露，從目前掌握的客戶訂單推算，明年客戶下單的量與金額，均已雙雙超越今年；換言之，明年業績會比今年更好，東科將積極擴張產能，同時不排除透併購加速擴產進度。

三星 法說會 營收

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