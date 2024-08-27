繼美國擬對大陸太陽能電池模組銷美課重稅後，加拿大也宣布將跟進提高陸製太陽能產品進口關稅，等於北美兩大市場將同步嚴打大陸太陽能廠傾銷。業界看好，美、加聯手重擊陸企，元晶（6443）、聯合再生、茂迪等台灣太陽能廠有望迎轉單，擴大搶食海外市場商機。

加拿大政府預計10月起，針對陸製電動車、鋁材和鋼材、太陽能晶片、電池等加徵新關稅，藉此保護國內製造商，美國則預計最快本周宣布對部分大陸進口產品提高關稅的最終計畫，美、加聯手對陸的貿易戰火一觸即發。

據悉，中國大陸是加拿大第二大貿易夥伴，2023年從大陸外銷到加拿大的電動車總額達22億加幣（約16億美元），較2022年的不到1億加幣激增，讓加國政府不得不實施限制措施。

業界人士表示，台灣是僅次於中國大陸，擁有大規模產能與完整供應鏈的聚落，而美國、加拿大儘管提高對陸關稅，依然需要持續建置再生能源，因此台廠就有機會切入。目前國內太陽能模組三雄都已陸續完成M10 TOPCon產品轉型，對搶進海外訂單有正面助益。

據悉，元晶旗下量子系列太陽能模組的電池與尺寸採用TOPCon M10，已建置約500MW（百萬瓦）產能，第3季預估還會有500MW從PERC轉到TOPCon，今年底總計可供應1GW（10億瓦）模組產能。

聯合再生近期也推出大尺寸M10 TOPCon太陽能電池與595W雙玻模組，成為全台首個取得M10 TOPCon國家標準自願性標章（VPC）認證並導入量產的品牌，預計8月底正式出貨，衝刺下半年營運。

茂迪方面，今年起將所有產能轉向M10 TOPCon，藉此透過次世代太陽能模組產品，搶攻海內外市場。

國內太陽能廠則指出，目前尚未得知該計畫的詳細內容及再生能源部署時程，但國內各家太陽能廠均有產能可因應外銷需求，只要北美客戶有需求，隨時都可出貨。