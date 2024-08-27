上奇雙引擎 業績喊衝

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

上奇（6123）昨（27）日召開法說，總經理魏茂發表示，下半年雲端服務事業經常性收入動能強勁，海外市場業績也漸入佳境，另一引擎智慧列印服務也有斬獲，看好明年兩大市場商機，營運會比今年好。

魏茂發指出，過去三年營運轉型，擴大經常性收入占比，獲利也有所改善，看好雲端服務、數位列印兩大市場規模龐大。

魏茂發認為，雲端服務供應商包括龍頭廠亞馬遜AWS等，商機持續擴大，上奇也將受惠需求成長。

魏茂發表示，數位列印市場也是必然趨勢，上奇在台灣軟包材數位印刷市場是領導廠商，看好產業趨勢發展，未來成長速度會愈來愈快，明年至少會有50億至60億元商機。展望下半年，魏茂發認為，雲端服務事業經常性收入動能強勁，新跨入日本市場表現也漸入佳境。

亞馬遜 日本 雲端服務

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