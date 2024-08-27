星亞明登興櫃 每股45元

經濟日報／ 記者李泠秭李孟珊／台北報導

台亞集團旗下星亞視覺（7753）昨（27）日宣布，將於明日以每股45元價格登錄興櫃，為集團轉型與專業分工邁出重要第一步。星亞總經理李柏龍表示，目前在手訂單能見度已達六個月，且多個國內外專案即將進入下單階段，樂觀看待下半年營運表現。

台亞昨天舉辦法說會及子公司星亞興櫃前法說會，台亞董事長李國光表示，星亞興櫃過程中雖有些阻滯，但在同仁與輔導券商與主管機關協助下解決，加上日亞化學集團常務取締役戴圳家策略布局的積亞、和亞智慧等子公司也積極進行IPO作業，預期未來幾年內將開啟掛牌熱潮。

李柏龍表示，目前在手訂單能見度達六個月，且多個國內外專案將進入下單階段，加上戶外廣告應用主力客戶營運成長策略帶來的需求增長，在安裝工程如預期進度下，對星亞整體毛利率、獲利表現帶來正面貢獻。

此外，星亞新一代數位顯示系統7月進入量產，隨著製程優化，產能將提升超過20%。星亞今年前七月業績已較去年同期成長13%，展望下半年持樂觀態度。

星亞前身為台亞半導體旗下系統事業處，2022年從分割獨立，專注數位顯示系統及視覺燈光系統研發與製造，在數位顯示系統有超過40年經驗。

法說會 興櫃

延伸閱讀

搶搭美元高利定存末班車 元大銀推優存最高5.4%

受惠客戶新品將上市 台亞感測元件產品出貨量將衝刺

凱基人壽卓越專案培育計畫 提供金額最高、時間最長培育津貼

抽籤紅包又來了 這檔增資股抽中賺5.2萬、報酬率34%

相關新聞

高階 PS5 報到 鴻海、和碩樂

外電報導，遊戲機大廠索尼（Sony）將在9月舉辦「State of Play」活動，並推出傳聞已久，性能更強大的遊戲機P...

買 ZT 製造？緯創：了解中

超微（AMD）近日宣布斥資49億美元收購伺服器製造商ZT Systems，後續並有意分拆出售製造業務。代工大廠緯創（32...

華南永昌證承銷成績亮眼

華南永昌證券承銷部重視台灣資本市場的健全性和發展，不斷思考創新服務模式和挑戰資本市場里程碑，繼2023年獲頒臺灣證券交易...

新一波法說將炒熱話題

台股新一波法說登場，和泰車（2207）、中信金、富邦金、川湖、宏碁、新光金即日起至9月初，將接續舉行法說會，市場將聚焦金...

太陽能族群迎接轉單

繼美國擬對大陸太陽能電池模組銷美課重稅後，加拿大也宣布將跟進提高陸製太陽能產品進口關稅，等於北美兩大市場將同步嚴打大陸太...

光明砸8,400萬買台積股 占實收資本額20%

絲織廠光明（4420）昨（27）日公告，該公司取得台積電股票金額達實收資本額20%，引發關注。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。