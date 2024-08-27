東科法說會／下半年營運火熱 明年在手訂單已超過今年全年

全球最大影音揚聲器系統ODM製造商東科-KY（5225）27日召開法說會，東科執行董事張東益指出，公司目前訂單滿手，預估第3季業績將是全年高峰，而下半年也會優於上半年，明年在手訂單也已經超過今年全年，營運持樂觀態度。

東科今年上半年稅後純益4.5億元，年增7.7%，每股純益6.08元，較去年同期獲利翻倍，業績表現亮眼；累計今年前七月營收69.66億元，年增29.8%，創歷史同期次高，市場預料，東科8、9月營收仍將持高檔水準表現。

張東益表示，下半年一向是公司的出貨旺季，尤其第3季都是公司每年出貨動能最強的季度，今年估計也不例外，而且訂單成長力道比以往更為強勁，目前公司的所有產線均相當忙碌，正全力趕工給客戶。

針對產業趨勢，張東益表示，在影音串流趨勢推升下，家庭式劇院成為全球市場新商機，推升具備ATMOS全景聲及沉浸式環繞音效的聲霸（Soundbar）市場需求高漲，而公司的客戶均為全球Soundbar的領先品牌，因此受惠最深。

據悉，東科Soundbar的前三大客戶分別是三星、LG、SONY；其中，三星為全球最大電視龍頭，在Soundbar市場也獨占鰲頭，因此東科業績表現也雨露均霑。

根據東科財報顯示，韓系客戶約占整體營收43.6%，歐美系客戶約占27%，日系客戶則占23.8%，陸系客戶則占0.8%，前十大客戶以外的比重則是4.8%。

其中，三星在電視銷售量最大，因此搭配銷售的Soundbar出貨量也較高，目前三星在全球Soundbar的市占率已達20.3%，而東科為三星Soundbar的主力代工廠，業績同步吃補。

展望未來，張東益透露，從目前掌握的客戶訂單推算，明年客戶下單的量與金額，均以雙雙超越今年；換言之，明年業績會比今年更好，而公司也將積極擴張產能，同時也不排除透過併購的方式，加速擴產進度。