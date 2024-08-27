11檔機器人股飆漲停 其中這3檔還創歷史新高

台股27日收在22,185點，下跌55.12點，盤面上機器人股回神，多達11檔以漲停板收盤，其中，台灣精銳（4583）、均豪（5443）及志聖（2467）等3檔更是創下歷史新高；穎漢（4562）、盟立（2464）、羅昇（8374）、直得（1597）、聯策（6658）、全球傳動（4540）、陽程（3498）、慶騰（4534）等也衝上漲停作收。

機器人股在機器人與智慧自動化展前曾出現一波漲勢，主要是市場預期隨著機器人產業的發展，可望引爆千億美元商機，因此吸引資金提前進場，推升相關個股在展前一度大漲；機器人展已經閉幕，機器人股卻是22日盤面上的亮點，終場多達11檔以漲停板收盤。

均豪以134元平盤開出後往上拉升，盤中衝上漲停147元鎖死，創下歷史新高； 志聖以226.5元平盤開出，早盤一度下滑至222.5元，之後往上拉升至漲停249元，創下歷史新高價；台灣精銳以418.5元開出後盤中也衝上漲停457.5元鎖死到終場，創下歷史新高價。

均豪公告7月合併營收3.45億元，年增48.7%，稅後純益6,700萬元，年增1,240%，每股純益0.41元，年增1,266%；均豪第2季毛利率32.21%，為近八季單季新高，稅後純益1.09億元，寫近七季新高；每股純益0.67元。

均豪累計今年上半年合併營收19.21億元，年增37.6%，毛利率29.54%，稅後純益1.56億元，年增91.8%，每股純益0.95元，為近二年同期新高；展望今年營運，可望在半導體及面板廠重啟拉貨潮挹注下，增添成長動能。

志聖、均豪、均華（6640）三家公司在電子精密機械設備領域深耕多年，以三家公司縮寫組成G2C聯盟，整合三家公司人力、物力、技術，建立強大供應鏈和服務體系，串接相關製程設備及工廠自動化，提供客戶更完整的Turnkey（一站式）服務。

台灣精銳產品為超精密伺服系統專用的行星式齒輪減速機，應用範圍涵蓋自動化設備、工具機及工業用機器人等，產業遍及半導體、面板、生技醫療、航太、電子及傳統產業。

台灣精銳上半年營收14.69億元，毛利率已連續8季維持50%以上，稅後純益6.58億元、年增46%，每股純益8.2元；7月合併營收2.69億元，月增14.8%、年增20.9%，累計今年前七月合併營收17.87億元、年增9.9%；今年在製造事業成長、飯店餐飲事業續穩成長下，全年營收、獲利有望較去年提升。