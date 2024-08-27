iPhone新機將發表 群益投顧：維持美律及大立光買進投資建議

Apple（AAPL US）將於台北時間9月10日凌晨1時舉行2024年秋季新產品發表會，預期會中將發表 iPhone16、新款 Apple Watch 與新款AirPods，較iPhone15 Pro/ Pro Max更老舊、低階的iPhone 將無法使用AI，預估自2024年下半年起帶動換機潮，且帶動 iPhone 三年大循環，有利於iPhone供應鏈業績表現；群益投顧表示，展望後勢，預期iOS18將AI導入 iPhone，可望提升換機需求，因今年下半年為iPhone 長線換機潮起點，維持美律（2439）、大立光（3008）買進投資建議。

群益投顧指出，受惠於頭戴式耳機與電競耳機出貨成長，耳機成為營收成長主要動能，並帶動產品組合轉佳，進一步帶動營收、獲利向上成長， WWDC 2024發表Apple Intelligence將啟動iPhone長線換機動能，進一步推升未來營收表現，維持美律投資評等。

預期iOS18將AI導入iPhone，可望提升換機需求，且iPhone16 Pro與Pro Max皆將搭載潛望鏡頭，推升潛望鏡頭出貨量，進一步推升旺季營收成長動能，今年下半年為iPhone長線換機潮起點，維持買進投資建議。