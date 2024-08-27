台股面臨季線壓力 靜待輝達公布財報

AI概念股回檔，拖累週一美股。法人認為台股這波反彈，到季線約22480點附近，賣壓逐漸沉重，需要更大量能才能有效突破，市場靜待輝達（NVIDIA）28日即將公布財報。

台股週一開高走低，從最多上漲291點，終場漲幅收斂，上漲82.07點或0.37%，收在22240.12點。

美國大型科技股回檔，拖累週一華爾街股市，26日道瓊工業指數小升65.44點或0.16%，收41240.52點，標普500指數跌17.77點或0.32%，收5616.84點；那斯達克指數下挫152.02點或0.85%，收17725.77點，費城半導體指數挫跌131.31點或2.51%，收5097.35點。

輝達26日下跌2.91美元或2.25%，收在126.46美元；美超微（Supermicro）大跌50.73美元或8.27%，收在562.51美元；台積電ADR也下跌2.21美元或1.29%，收在169.07美元。

法人表示，本週頭號重頭戲就看28日輝達財報公布，為AI產業後市的重要風向球，並牽動台股走勢。法人表示，輝達財報亮眼已經在預料之內，現在重點是能不能再度超越預期，帶領AI族群股價進一步上攻。

另方面，先前市場盛傳輝達最新的GB200 AI伺服器晶片出現設計瑕疵、出貨遞延，實際情況如何也將影響AI供應鏈今年底的旺季動能。