台股面臨季線壓力 靜待輝達公布財報
AI概念股回檔，拖累週一美股。法人認為台股這波反彈，到季線約22480點附近，賣壓逐漸沉重，需要更大量能才能有效突破，市場靜待輝達（NVIDIA）28日即將公布財報。
台股週一開高走低，從最多上漲291點，終場漲幅收斂，上漲82.07點或0.37%，收在22240.12點。
美國大型科技股回檔，拖累週一華爾街股市，26日道瓊工業指數小升65.44點或0.16%，收41240.52點，標普500指數跌17.77點或0.32%，收5616.84點；那斯達克指數下挫152.02點或0.85%，收17725.77點，費城半導體指數挫跌131.31點或2.51%，收5097.35點。
輝達26日下跌2.91美元或2.25%，收在126.46美元；美超微（Supermicro）大跌50.73美元或8.27%，收在562.51美元；台積電ADR也下跌2.21美元或1.29%，收在169.07美元。
法人表示，本週頭號重頭戲就看28日輝達財報公布，為AI產業後市的重要風向球，並牽動台股走勢。法人表示，輝達財報亮眼已經在預料之內，現在重點是能不能再度超越預期，帶領AI族群股價進一步上攻。
另方面，先前市場盛傳輝達最新的GB200 AI伺服器晶片出現設計瑕疵、出貨遞延，實際情況如何也將影響AI供應鏈今年底的旺季動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言