貿聯上半年每股純益9.69元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

貿聯-KY（3665）昨（26）日公布第2季稅後純益達10.02億元，年增127%，季增72.7%，創史上第三高，七季以來新高，第2季每股純益6.13元。貿聯累計今年上半年稅後純益15.83億元，年增48.22%，每股純益9.69元。

展望第3季，貿聯認為，包括工業、資訊科技與數據傳輸部門業績都將較第2季成長，電器部門將持平，車用產品部門會下滑。貿聯第2季產品營收比重，工業部門占40%、電器部門18%、車用部門18%、資訊科技與數據傳輸部門23%。

貿聯表示，第2季營收與去年同期持平，但由於生產力與效率提升，加上產品組合優化，第2季毛利率28.11%，創七年半新高，營益率11.42%，也再度回升至雙位數，帶動公司整體獲利成長。

以產品線來看，在工業產品部門方面，連續五季的營收都在相似水準；隨著資本設備和客製化業務持續貢獻成長，以及工廠自動化和醫療業務可能在2024年下半年展現觸底契機，營收可能會開始呈季增表現。

至於資訊與數據產品方面，高效運算的成長正在加速，數據傳輸和電源解決方案的銷售皆將增加。

營收 貿聯

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