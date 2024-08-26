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聯合再生推新品 營運衝

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能大廠聯合再生（3576）昨（26）日宣布，推出大尺寸M10 TOPCon太陽能電池與595W雙玻模組，是全台第一個取得M10 TOPCon國家標準自願性標章（VPC）認證並導入量產的品牌，為後續接單增添利器，相關新品預計8月底出貨，挹注下半年營運可期。

聯合再生董事長洪傳獻指出，隨著半導體、AI產業急需綠電，帶動太陽能商機再起，大尺寸太陽能模組將成為未來產業趨勢，上述新品近期將準備出貨給客戶，全面搶攻商機。

洪傳獻強調，聯合再生今年全力布局全球市場，積極整合東南亞區域產能、穩定國內外出貨量，持續推升海外代工訂單，同時也將跨足儲能與售電服務，預期未來透過垂直整合太陽能產業鏈，為客戶提供從建置、營運、儲能到售電的一條龍服務。

據悉，相較上一代M10 PERC技術，M10 TOPCon模組轉換率顯著提升，同時結合N型雙面發電技術，相較前代P型產品，背面發電增益可提升高達21%，不僅提升產品的整體性能表現，更能在同樣土地面積內獲得最佳的發電能量，成為聯合再生接單利器。

太陽能電池 東南亞 聯合再生

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