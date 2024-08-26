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微軟推新主機 帶旺和碩

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

微軟拍板旗下家用遊戲主機Xbox Series X S系列三種新款式主機將於10月15日推出，為改款機種，搶攻歐美歐美耶誕旺季需求，法人看好，Xbox 主力代工廠和碩（4938）有望受惠，為下半年消費性電子業務業績增添動能。

微軟Xbox Series X S系列於2020年11月推出，至今已逾三年，依照家用遊戲主機產品生命周期推斷，市場預期新一代大改款遊戲主機將於2026年底推出，要搶先索尼的PS 6（暫稱），以複製先前Xbox 360成功的策略。

Xbox Xbox Series X 微軟

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