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達發＋索尼 拓藍牙版圖

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）今年藍牙晶片業務動能強勁，目前已是支援索尼（Sony）LDAC音訊規格晶片最大供應商，並持續積極搶攻高階真無線藍牙（TWS）晶片領域。法人看好，隨著達發在非蘋TWS晶片市場持續開疆闢土，後續有機會與勁敵高通一爭高下。

達發共有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線，今年以藍牙晶片表現最強勁，持續跟著日本、美國與歐洲等地品牌客戶成長，進攻高階TWS應用。法人預期，達發今年藍牙晶片相關業務年增率有機會超過三成，優於公司整體平均水準。

達發投入藍牙音訊晶片研發領域超過20年，目前已是索尼LDAC音訊規格晶片最大供應商。

索尼說明，LDAC是一種音訊壓縮技術，可用於透過藍牙來傳輸高品質音樂。索尼2021年起與達發建立密切合作關係，其成為LDAC技術合作夥伴，為使用LDAC的音訊製造商提供技術支援。未來將繼續與達發合作普及LDAC，為客戶帶來高品質的聲音體驗。

晶片 藍牙 達發

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