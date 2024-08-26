旺宏記憶體出貨強強滾

遊戲機耶誕備貨潮開跑，旺宏（2337）獨家供應日本遊戲機大廠任天堂的唯讀記憶體（ROM）本季業績將較上季倍增，伴隨任天堂Switch系列掌機將大改款，朝搭配大型IP遊戲、新機遊戲卡匣或將不向下相容方向設計，對記憶體容量需求大增，引爆新一波遊戲卡匣備貨潮，挹注旺宏訂單持續熱轉。

旺宏證實，本季唯讀記憶體產品出貨暢旺，相關業績有望較第2季倍增，正向看待第3季營運會比第2季好，下半年會比上半年出色。

任天堂Switch系列上市至今超過七年，任天堂先前已揭露，會在本會計年度（2025年3月底為止）發表接替Switch的新機。業界盛傳，新機將搭載磁性Joy-Con控制器及8英LCD螢幕，也可能配備60瓦充電器，亦即新機可支援快充，預料將再掀起一波熱潮。

因應大客戶產品設計需求，旺宏透露，旗下96層3D儲存型快閃記憶體（NAND Flash）會包裝成3D ROM的方式出貨給任天堂，預定今年下半年完成送樣。業界認為，旺宏上述新品就是為了任天堂Switch系列掌機將大改款而設計，並且持續是新款Switch卡匣記憶體獨家供應商，統包相關商機。

法人看好，旺宏近期先迎來遊戲機耶誕拉貨潮，唯讀記憶體出貨強勁，挹注下半年營收顯著回升。

伴隨任天堂將推出新款Switch，相關新機出貨勢必將搭配大型IP遊戲，例如寶可夢傳說Z-A期可能在2025年發售，加上新主機搭配的遊戲卡匣或將不向下相容，推升記憶體用量與卡匣需求大增，旺宏正開發大客戶新機對應記憶體產品，新產品售價一定會比既有產品高，進一步挹注旺宏營運可期。

就業績表現來看，旺宏營運正逐步加溫，7月合併營收24.1億元，攀上十個月來高點，月增10.5％，年增10.3％；前七月合併營收146億元，年減12.5％。旺宏昨天股價漲0.6元、收27.8元。

旺宏並持續衝刺新品研發，談到與IBM合作開發固態硬碟（SSD）進度，旺宏董事長吳敏求先前透露，主要開發300多層的3D NAND Flash搭配控制晶片，估計開發期為期三年，旺宏的晶圓廠會聚焦生產更多的3D NAND Flash，控制晶片將會委外代工。