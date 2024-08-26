英業達攻智慧醫材 報捷

代工大廠英業達（2356）旗下英華達昨（26）日宣布，智慧醫療器材產品「思邁智慧輸液系統」攜手泰國Muang Samut Paknam私立醫院及Somdech Phra Pinklao海軍醫院兩家醫院，對實際病患進行臨床輸液驗證，並已成功導入兩家泰國醫院，跨足國際市場，營運報捷。

英華達透過執行經濟部產業發展署的創新醫療產品市場准入價值推升計畫，由金屬中心輔導，將「思邁智慧輸液系統」導入國際市場。

思邁智慧輸液系統包括由英華達研發的輸液幫浦、輸液連線系統軟體，以及由尼得立斯研發製造之專用輸液套，均為台灣研發團隊自主研發製造，不僅提高病患輸液安全，亦能促進護理師工作效率，更可推動智慧醫院，為智慧醫療的重要一環。

英華達醫療電子事業負責人副總經理曾慶安表示，思邁輸液系統已導入台灣數個醫學中心，跨足海外市場是非常重要的里程碑。