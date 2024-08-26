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智邦大徵才 衝刺 AI

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

AI伺服器大廠緯創宣布將於第3季進駐竹北AI科技園區，網通大廠智邦科技（2345）預計11月進駐竹北AI科技園區總部，展開大徵才，預計招募400至500人新進人員，以AI等研發人員為主，全力擴大、加速AI布局。

近年智邦積極在台投資，擴大竹南生產基地，投資竹北AI園區及南寮物流園區，智邦竹北AI科技園區總投資金額為33.4億元，基地面積9,744平方公尺，建築物總面積52,398平方公尺。預計11月10日正式開幕，總部正式搬遷至AI園區，原科學園區辦公室轉為新竹分公司。

智邦指出，投資AI園區要深耕台灣、開拓全球市場、與上下游廠商共同協作、打造全球共生體系為目標，竹北AI園區定位為智邦集團全球創新中樞，除擴張生產線，更要落實AI應用的場域。

竹北AI園區將以新產品導入作為應用場景，運用AI、物聯網、大數據等技術，建構自有智慧製造系統，以竹北AI園區為先行基地，複製至其他生產據點，達成一套系統、全球運行的目標，強化智邦全球供應鏈運作韌性。

AI 智邦科技

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