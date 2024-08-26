台灣大領投共享電動機車
台灣大哥大（3045）昨（26）日宣布，領投智慧共享電動機車領導品牌WeMo Scooter（WeMo），共投資數百萬美元，支持WeMo進軍台中、台南市場，加計台北、新北市、高雄，服務範圍擴及五都，以及全台17個台鐵、高鐵站站點租還的「環島縱貫線」計畫，加速共享電動車普及交通運具電動化。
台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，近年台灣大將減碳行動轉化為商業策略，林東閔指出，瞄準共享移動市場，台灣大執行「Taiwan Mobility」戰略，除投資智慧出行平台USPACE，發揮千萬電信用戶營運的科技量能，提供車位共享、UDRIVE電車共享，及打造一站式充電營運服務「MyCharge」。
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