貿聯財報／第2季 EPS 6.13元 七季以來新高、毛利率七年半新高

貿聯-KY（3665）26日公布2024年第2季合併營收為新臺幣129.83億元，合併稅後淨利（歸屬於母公司業主)）為新臺幣10.02億元，每股稅後純益（EPS）為6.13元，是七季以來新高。

針對營運概況，貿聯表示，在財務方面，全球營運環境仍充滿挑戰，地緣政治和宏觀經濟風險上升，但我們持續展現強勁的執行力。儘管第2季營收持平去年同期，仍達成三率三升，且淨利年增127.4%。持續提升的生產力與效率，再加上產品組合利好，本季毛利率成長至28.11%，創七年半以來最高，營業利益率再度回升至雙位數11.42%，稅率降至32.69%。連續七季達成自由現金流入，充裕的現金餘額足可支應業務成長、去槓桿、併購及股利發放並讓長期股東感到堅定信心。

在工業產品方面，貿聯說，連續五季的營收都在相似水平；隨著資本設備和客製化業務持續貢獻成長，以及工廠自動化和醫療業務可能在2024年下半年展現觸底契機，營收可能會開始出現季比增長。

至於資訊數據產品方面，貿聯指出，HPC的成長正在加速，數據傳輸和電源解決方案的銷售皆將增加，美國CSP在AI驅動下正在提高資本支出，投資於更多地區的最新數據中心基礎設施和伺服器。

車用產品方面：由於產業持續逆風，維持保守，但已有潛在觸底的徵兆出現，可能呈築底走勢，類似於工業用部門的情況。至於電器產品方面：史上首度營收大於車用業務，因新的系統整合專案的量產帶動。