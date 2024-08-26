快訊

財經網美一段話遭轟「外行裝內行」 她致歉下架影片自嘲成黑歷史

證實「柯文哲交辦」 京華城案彭振聲說明3小時面露微笑離開

消費不振 鼎泰豐宣布10月底關閉大陸華北14家門市

貿聯財報／第2季 EPS 6.13元 七季以來新高、毛利率七年半新高

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

貿聯-KY（3665）26日公布2024年第2季合併營收為新臺幣129.83億元，合併稅後淨利（歸屬於母公司業主)）為新臺幣10.02億元，每股稅後純益（EPS）為6.13元，是七季以來新高。

針對營運概況，貿聯表示，在財務方面，全球營運環境仍充滿挑戰，地緣政治和宏觀經濟風險上升，但我們持續展現強勁的執行力。儘管第2季營收持平去年同期，仍達成三率三升，且淨利年增127.4%。持續提升的生產力與效率，再加上產品組合利好，本季毛利率成長至28.11%，創七年半以來最高，營業利益率再度回升至雙位數11.42%，稅率降至32.69%。連續七季達成自由現金流入，充裕的現金餘額足可支應業務成長、去槓桿、併購及股利發放並讓長期股東感到堅定信心。

在工業產品方面，貿聯說，連續五季的營收都在相似水平；隨著資本設備和客製化業務持續貢獻成長，以及工廠自動化和醫療業務可能在2024年下半年展現觸底契機，營收可能會開始出現季比增長。

至於資訊數據產品方面，貿聯指出，HPC的成長正在加速，數據傳輸和電源解決方案的銷售皆將增加，美國CSP在AI驅動下正在提高資本支出，投資於更多地區的最新數據中心基礎設施和伺服器。

車用產品方面：由於產業持續逆風，維持保守，但已有潛在觸底的徵兆出現，可能呈築底走勢，類似於工業用部門的情況。至於電器產品方面：史上首度營收大於車用業務，因新的系統整合專案的量產帶動。

延伸閱讀

乙盛上半年EPS將逾1.2元

川普當選機率回升 未來一周美股四大觀察變數

光聖本季EPS 上看3.3元

東捷7月EPS 0.29元 賺贏上半年

相關新聞

「那隻猴子」爆紅 這幾檔板卡廠飆漲停

「那隻猴子」讓全球遊戲界沸騰，引爆高階顯卡新一波搶貨潮，板卡廠成為26日台股強勢族群，華擎（3515）、映泰（2399）...

群創售廠跳空漲停 友達廠房傳獲美光相中走揚

面板廠群創與台積電簽約，將出售南科5.5代廠，今天開盤直奔漲停價16.65元，另傳出美光相中友達位於南科廠房，激勵友達同...

蘋果PCB備貨升溫 上游軟板材料龍頭台虹再攻漲停

蘋果PCB配合新款iPhone全面備貨啟動各大廠營運升溫，也將先帶動材料需求，受惠市場需求與蘋果概念股題材上游軟板銅箔基...

《黑神話：悟空》激勵 顯示卡族群股價火熱

陸製3A遊戲大作《黑神話：悟空》自20日上市以來，僅花三天就在全球狂銷1,000萬套以上，而該遊戲因畫面精美絕倫，且支援...

雙A規模夠大 議價購料占優勢

華碩（2357）、宏碁兩大集團近年發展工業電腦（IPC）市場業務，相較於一般IPC廠商，雙A最大優勢是憑藉集團規模大，在...

英業達墨國新廠徵才

代工大廠英業達（2356）近年持續加大墨西哥投資布局，位於墨國奇瓦瓦州華雷斯城的新廠落成，近期開始大舉招兵買馬，並針對伺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。