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「那隻猴子」爆紅 這幾檔板卡廠飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「黑神話：悟空」是中國首個真正意義上的國產「3A大作」單機遊戲。(遊戲截圖)
「黑神話：悟空」是中國首個真正意義上的國產「3A大作」單機遊戲。(遊戲截圖)

「那隻猴子」讓全球遊戲界沸騰，引爆高階顯卡新一波搶貨潮，板卡廠成為26日台股強勢族群，華擎（3515）、映泰（2399）、承啟（2425）、撼訊（6150）、麗臺（2465）、青雲（5386）等亮燈漲停鎖死，微星（2377）也一度亮燈，盤中漲幅逾9%，華碩（2357）上漲逾半根停板，技嘉（2376）也大漲。

陸製3A單機遊戲大作《黑神話：悟空》，以《西遊記》人物孫悟空為主角，上市僅3天就在全球狂銷逾千萬套，收益高達119億元，且相關數字持續在飆升中，改寫單機遊戲史上多項紀錄。

《黑神話：悟空》爆紅，因遊戲畫面精美且支援光追技術，對PC顯示卡要求相當高，引爆高階顯示卡需求增加，法人認為，該遊戲將推升高階顯示卡換卡潮，除顯示卡三雄華碩、技嘉、微星將可直接受惠，顯示卡散熱廠雙鴻（3324）、尼得科超眾，及顯示卡風扇廠動力-KY（6591）也將可望受到挹注，有助業績成長。

板卡廠成為26日盤面上的強勢族群，華擎、映泰、承啟、撼訊、麗臺、青雲等亮燈漲停鎖死，微星也一度亮燈，盤中漲幅逾9%，華碩上漲逾半根停板，技嘉也大漲。

微星 華碩 顯示卡

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