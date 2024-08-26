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群創售廠跳空漲停 友達廠房傳獲美光相中走揚

中央社／ 台北26日電
友達光電總部外觀照片。 友達／提供
友達光電總部外觀照片。 友達／提供

面板廠群創台積電簽約，將出售南科5.5代廠，今天開盤直奔漲停價16.65元，另傳出美光相中友達位於南科廠房，激勵友達同步走高。

群創光電因辦理現金減資，股票自8月15日至8月23日暫停交易，今天恢復交易，由於暫停交易期間公告南科5.5代廠將售予台積電，今天開盤跳空漲停。

群創在8月15日暫停交易當天，台積電與群創光電簽訂合約，斥資新台幣171.4億元，購買群創光電南科廠房及附屬設施。群創也公告，南科廠處分利益約147億元。

對於出售台南工廠傳聞，友達表示，在營運策略雙軸轉型考量下，台南廠區已進行生產規模的調整，未來在適當時機會活化使用現有廠區；針對傳聞不會對單一事件或是廠商做評論。

媒體報導，美光在與台積電搶親群創南科四廠失利後，傳出將轉買友達位於台南科技工業區內的兩座廠房，用來擴充先進封裝與當紅的高頻寬記憶體（HBM）生產線。

友達 台積電 群創

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