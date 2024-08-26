《黑神話：悟空》激勵 顯示卡族群股價火熱

陸製3A遊戲大作《黑神話：悟空》自20日上市以來，僅花三天就在全球狂銷1,000萬套以上，而該遊戲因畫面精美絕倫，且支援光追技術，對PC顯示卡要求也甚高，順勢引爆高階顯示卡需求激增；法人認為，該遊戲將推升高階顯示卡換卡潮湧現，有望挹注技嘉（2376）、微星（2377）、華碩（2357）、雙鴻（3324）、動力-KY（6591）等國內顯示卡供應鏈業績成長。

顯示卡族群26日股價開高走高，二線板卡廠撼訊（6150）、麗臺（2465）、青雲（5386）紛紛亮燈漲停，一線板卡廠微星、技嘉、華碩也都漲幅在4至9%，顯示卡風扇大廠動力-KY也漲停鎖死，《黑神話：悟空》概念股成為台股盤面焦點。

據悉，《黑神話：悟空》為單機遊戲，上市後卻陸續打破遊戲產業各項紀錄，包括史上最熱銷的陸製3A遊戲、Steam平台上史上最多人同玩的單機遊戲等，並帶動許多週邊商機興起，這在手機遊戲當道的時代，實屬罕見。

目前《黑神話：悟空》已在全球創下千萬套銷售量，並持續快速上升中，而Steam平台同時上線人數更在假日晚上一度達到300萬人，網路上也有許多遊戲實況主挑燈夜戰打遊戲的直播，顯示出玩家對該遊戲近乎狂熱的喜愛。

然而，玩家想暢玩《黑神話：悟空》也不容易，因為該遊戲大量使用3D環景操作模式與光追技術，且遊戲畫面均為4K畫質，對顯示卡要求特別嚴苛，若要完整體驗流暢遊戲戰鬥以及精美畫面，玩家電腦至少需配備輝達（NVIDIA）RTX40系列以上的顯示卡，進而刺激高階顯示卡市場需求大增，讓不少電腦店家直呼「一隻猴子拯救整個電腦市場」。