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雙A規模夠大 議價購料占優勢

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）、宏碁兩大集團近年發展工業電腦（IPC）市場業務，相較於一般IPC廠商，雙A最大優勢是憑藉集團規模大，在零組件採購較具優勢，不僅是價格方面，當市場缺貨時，量體較大的廠商可優先確保貨源，這也讓不少台灣IPC廠選擇與品牌廠進行策略結盟。

2022年是IPC產業高光時刻，當時零組件缺貨、客戶大力拉貨，IPC廠訂單滿手，卻苦無零組件出貨，導致交期大幅延長，華碩投資的IPC廠研揚當時就指出，該公司在採購面有華碩集團支援，讓研揚與德儀等國際大廠談判能力更好，加速取得所需零組件並提升數量。

在品牌層面，由於IPC廠聚焦量小、價高、高度客製化市場，公司規模普遍未達百億元，這也讓IPC廠要拿下大型國際客戶時有一定難度，但研揚透過與華碩的關係，增加拿到國際大廠訂單的機會。

換言之，宏碁、華碩切入IPC市場，具備規模夠大，以及採購議價權的先天優勢。

宏碁 研揚 華碩

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