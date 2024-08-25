乙盛上半年EPS將逾1.2元

機構件大廠乙盛-KY（5243）將於明（27）日公布半年報，外界預期，乙盛上季獲利有望略優於首季，累計上半年每股純益將逾1.2元，本季來自伺服器及車載需求回溫帶動下，營收有望攀上今年高峰。

乙盛不回應法人預估的財務數字。乙盛7月營收11.42億元，月增4.8%，為去年3月以來最佳，年增34%；前七月營收71.87億元，年增2.5%。

法人看好，乙盛2024、2025年營運將呈現向上走勢，以產品線來看，消費電子機構件今年仍持續下滑，車載應用方面，受惠大客戶的市場品牌競爭力與Cybertruck逐步進入放量階段，預估車載應用仍是下半年營運重心之一。

至於網通機構件包括伺服器及低軌道衛星等業務，2023年低軌道衛星營收占比約6%，因地面接收設備數量多、成長性高，預估2024年相關營收有望倍增。

伺服器方面，因2023年處於調整，營收基期低，加上終端大客戶恢復對通用型伺服器拉貨動能，預估2024年相關營收有望大幅增長。

乙盛受惠伺服器訂單回溫，日前微調全年營收展望。