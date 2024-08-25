代工大廠英業達（2356）近年持續加大墨西哥投資布局，位於墨國奇瓦瓦州華雷斯城的新廠落成，近期開始大舉招兵買馬，並針對伺服器產品線、以及個人電腦事業群（PSG）等單位開出一系列全新職缺，廣邀軟體、系統整合、工業、物料清單、IT等共九大類別人才加入。

英業達集團2006年起在墨西哥布局，在當地已完成兩座廠區，奇瓦瓦州伺服器新廠落成後，不斷接獲大批人才求職申請，隨著人才持續進駐，法人看好有助加快當地伺服器新產能開出腳步。

此次英業達在墨國新廠開出SMT工程師、軟體工程師、系統整合工程師（SEI）、工業工程師、物料清單工程師（BOM）、專案工程師、、自動化工程師、IT工程師、PMC主管等九大職缺。

市場預估，隨著英業達奇瓦瓦州伺服器新廠產能到位，不僅為當地創造超過1.1萬個就業機會，也將為集團伺服器與個人電腦兩大產品線帶來龐大出貨動能。

據悉，英業達手握輝達（NVIDIA）H100與H200 HGX伺服器大單，帶動整體營收走揚。展望全年，英業達看好，隨著美系雲端服務供應商AI需求暢旺，今年整體營運有望逐季成長。