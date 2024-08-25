順德AI訂單暴增數倍

功率導線架大廠順德（2351）布局AI伺服器領域報捷，成功開發因應GPU高速運算降溫所需的穩壓器導線架，順勢切入輝達、超微等AI大廠供應鏈，訂單量比預期暴增數倍，預計明年第1季開始出貨8,000瓦PSU導線架，搶搭AI伺服器高成長列車，業績吞大補丸。

順德近期營運回升，7月營收10.01億元，為歷年旺的7月，月增6.14%，年增11.71%；前七月營收61.7億元，年減3.6％。

順達表示，先前全球電動車市況不佳，車用半導體整合元件廠（IDM）陷入庫存調整，導致順德上半年車用產品年減逾10%，隨著車用市場庫存去化逐步完畢，加上智能車滲透率提升，車用IDM廠多看好明年車用半導體可望重返成長，近期開始重啟拉貨，帶動順德車用導線架營收回神，法人估，順德今年下半年車用電子業務可望年增雙位數百分比。

順德車用業務走出低潮之餘，AI伺服器布局更是出現大躍進。隨著AI、高速運算（HPC）等新應用蓬勃發展，高算力趨勢下，消耗的電力大幅提升，可保持恆定電壓輸出的穩壓器日益重要，相關廠商也為此競相推出穩壓器模組（VRM），順德即開發出因應GPU高速運算降溫所需的穩壓器零件新品，增添另一條新產品線。

法人透露，順德的穩壓器導線架規劃明年第1季開始出貨，其8,000瓦的PSU導線架，加上AI伺服器進入高成長期，順德穩壓器訂單量比預期暴增數倍，將成為順德明年營運成長新動能，主要透過英飛凌間接切入輝達、超微等大廠供應鏈。

順德並聚焦散熱商機，推出包括Heat Spreader散熱器、Pin Fin散熱鰭片等產品，前者主要與IDM、封測廠合作，有望在今年第4季挹注營收，後者鎖定車用水冷模組，目前正在送樣階段，由於相關新品含金量優於傳統導線架，未來貢獻持續擴大之下，有機會進一步優化產品組合、挹注獲利表現。