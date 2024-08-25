快訊

涉圖利京華城容積率…柯文哲有無交辦 彭振聲今說明

美增兵中東阻爆全面衝突 派雙航母護以色列

順德AI訂單暴增數倍

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
順德董事長陳朝雄 （本報系資料庫）
順德董事長陳朝雄 （本報系資料庫）

功率導線架大廠順德（2351）布局AI伺服器領域報捷，成功開發因應GPU高速運算降溫所需的穩壓器導線架，順勢切入輝達、超微等AI大廠供應鏈，訂單量比預期暴增數倍，預計明年第1季開始出貨8,000瓦PSU導線架，搶搭AI伺服器高成長列車，業績吞大補丸。

順德近期營運回升，7月營收10.01億元，為歷年旺的7月，月增6.14%，年增11.71%；前七月營收61.7億元，年減3.6％。

順達表示，先前全球電動車市況不佳，車用半導體整合元件廠（IDM）陷入庫存調整，導致順德上半年車用產品年減逾10%，隨著車用市場庫存去化逐步完畢，加上智能車滲透率提升，車用IDM廠多看好明年車用半導體可望重返成長，近期開始重啟拉貨，帶動順德車用導線架營收回神，法人估，順德今年下半年車用電子業務可望年增雙位數百分比。

順德車用業務走出低潮之餘，AI伺服器布局更是出現大躍進。隨著AI、高速運算（HPC）等新應用蓬勃發展，高算力趨勢下，消耗的電力大幅提升，可保持恆定電壓輸出的穩壓器日益重要，相關廠商也為此競相推出穩壓器模組（VRM），順德即開發出因應GPU高速運算降溫所需的穩壓器零件新品，增添另一條新產品線。

法人透露，順德的穩壓器導線架規劃明年第1季開始出貨，其8,000瓦的PSU導線架，加上AI伺服器進入高成長期，順德穩壓器訂單量比預期暴增數倍，將成為順德明年營運成長新動能，主要透過英飛凌間接切入輝達、超微等大廠供應鏈。

順德並聚焦散熱商機，推出包括Heat Spreader散熱器、Pin Fin散熱鰭片等產品，前者主要與IDM、封測廠合作，有望在今年第4季挹注營收，後者鎖定車用水冷模組，目前正在送樣階段，由於相關新品含金量優於傳統導線架，未來貢獻持續擴大之下，有機會進一步優化產品組合、挹注獲利表現。

AI 伺服器 營收

延伸閱讀

輝達本周將發布上季財報 市場緊盯營收能否突破300億美元

法人：輝達公布財報前觀望 台股遇季線先看個股表現

美9月降息訊號亮 股債齊揚…鮑爾談話激勵四大指數漲勢

大摩及小摩：超微收購ZT 嘉惠廣達、鴻海等台系ODM廠

相關新聞

雙A規模夠大 議價購料占優勢

華碩（2357）、宏碁兩大集團近年發展工業電腦（IPC）市場業務，相較於一般IPC廠商，雙A最大優勢是憑藉集團規模大，在...

英業達墨國新廠徵才

代工大廠英業達（2356）近年持續加大墨西哥投資布局，位於墨國奇瓦瓦州華雷斯城的新廠落成，近期開始大舉招兵買馬，並針對伺...

順德AI訂單暴增數倍

功率導線架大廠順德（2351）布局AI伺服器領域報捷，成功開發因應GPU高速運算降溫所需的穩壓器導線架，順勢切入輝達、超...

眾福科進軍智能車表

戶外專業顯示器製造商眾福科（3168）站穩休閒船舶顯示器市場後，已開發多項新世代智能儀控顯示器，搶進智能車表市場。

乙盛上半年EPS將逾1.2元

機構件大廠乙盛-KY（5243）將於明（27）日公布半年報，外界預期，乙盛上季獲利有望略優於首季，累計上半年每股純益將逾...

啟碁下半年營運有壓

網通廠啟碁（6285）先前喊出今年營收要續拚新高，市場原看好2024年營收可望挑戰1,200億元，惟本土法人訪查供應鏈後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。