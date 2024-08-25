網通廠啟碁（6285）先前喊出今年營收要續拚新高，市場原看好2024年營收可望挑戰1,200億元，惟本土法人訪查供應鏈後發現，啟碁實際營運狀況不如預期，不僅企業客戶需求持續減緩，營運商客戶需求也轉為保守，今年獲利恐不增反減，毛利率也產能利用率下滑與墨國新廠未達營運規模而承壓。

考量企業及營運商客戶需求惡化，本土法人下修啟碁2024全年營收及獲利預估，預期2024下半年表現恐僅維持上半年水準，旺季效應泡湯。

啟碁上半年稅後純益19.1億元，年增25%，每股純益4.03元，表現不俗，惟7月合併營收露出疲態，降至87.07億元，月減16.1%，年減7.5%；前七月合併營收650億元，年增6%。啟碁上周五股價漲0.5元，收124元。

法人指出，啟碁企業客戶需求第3季開始出現變化，除了企業客戶需求降低，營運商客戶也遞延下半年訂單及新專案規劃，預估企業客戶與營運商客戶近期下單狀況改變，恐啟碁下半年營收約100億元，相當於少了一個月的營收。

原本市場預期啟碁今年營收、獲利均可望再創新高，全年營收將挑戰1,200億元、每股純益9元，但本土法人認為，受客戶需求惡化超乎市場預期影響，下修啟碁第3季及第4季營收、獲利預期，雖然下半年將進入旺季，但預期下半年營收約544億元，約與上半年相當。

法人預期，啟碁要等到明年才會看到部份需求回溫。