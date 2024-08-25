眾福科進軍智能車表
戶外專業顯示器製造商眾福科（3168）站穩休閒船舶顯示器市場後，已開發多項新世代智能儀控顯示器，搶進智能車表市場。
眾福科董事長黃漢洲表示，隨客戶端庫存去化已到健康水位，景氣已走出首季谷底，第2季起逐步溫和性成長。眾福科專注於戶外耐候強固顯示解決方案，並在休閒船舶顯示器市場拿下逾五成市占，穩居該領域前五大品牌客戶的一級供應商。
眾福科產品主要應用於船舶、工控、特殊車輛和醫療等四大領域，貢獻營收占比分別為36%、31%、17.5%及15.5%。
尤以專注戶外耐候強固顯示器產品為擅長，貢獻營收占比可達八成。若單就航海的船舶、休閒市場領域，眾福科更打入休閒船舶市場前五大品牌客戶供應鏈。
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