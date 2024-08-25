群創股票26日恢復交易 南科5.5代廠售台積電影響受矚

面板廠群創光電因辦理現金減資，股票自8月15日至8月23日暫停交易，將於8月26日恢復交易。

由於群創在8月15日暫停交易當天，台積電與群創光電簽訂合約，斥資新台幣171.4億元，購買群創光電南科廠房及附屬設施。群創也公告，南科廠處分利益約147億元。

群創自8月15日至23日停止交易期間，台股上漲130.8點，群創恢復交易日股價表現受到市場關注。

群創光電除已將一條3.5代線轉型，投入面板級扇出型封裝技術，預計2024年量產之外，並將出售台南5.5代廠，先前傳出晶圓代工龍頭台積電、外商美光搶親群創5.5代廠，不論是投入面板級扇出型封裝技術，或是CoWos相關應用，都引起市場廣泛討論，15日確定由台積電取得群創的台南5.5代廠。

群創辦理現金減資，銷除已發行股份10億8943萬6001股，減少資本新台幣108億9436萬10元，減資比率為12%。每股退還股款現金1.2元，減資股票停止在交易市場買，自8月15日至8月23日。