聯電、世界等作帳行情啟動 將成領漲指標

今年投信資金對台股不離不棄，並扮演關鍵角色。法人認為，此時可以留意季底「投信作帳股」，如聯電（2303）、光寶科（2301）、世界（5347）等個股，將隨投信買盤逐漸釋出，成為台股盤面上的領漲指標。

在AI旋風帶動下，台股近年表現在市場中排名前段班，然高點任何風吹動均造成大動盪，7、8月受籌碼面及地緣政治等因素干擾，上演大怒神行情。

時序邁入8月底，部分法人將啟動季底作帳行情。經歷過8月股災洗禮，部分投資組合的調整轉趨穩健，隨不確定性漸漸被釐清，多頭有望再接再厲，催化作帳行情起跑。

今年以來，投信在集中市場買超6,087億元，成為台股的重要支撐。據CMoney統計，投信持股比率在一成以上，近一季買超前16強，都在2萬張以上，包含：聯電、遠傳、光寶科、世界、遠東新、大聯大、宏碁、長榮航、和碩、京元電子、神基、億光、仁寶、可成、聯詠、台表科。

投信季底作帳潛力股蓄勢待發，將是後市上攻的主力部隊，法人建議，可趁目前尚未全面發動的情況下，把握布局機會。

進一步來看，聯電近一季獲得31.7萬張買盤，投信持股比率來到16.52%；遠傳也獲得投信買超16.25萬張、光寶科11.08萬張、世界10.89萬張，都是投信法人的買盤集中所在。

兆豐投顧董事長李秀利指出，指數強彈初期帶動權值與中小型強勢同步走揚，然指數受制季線反壓陷入整理，權值股亦相對落後中小型，半導體設備相關等都領先大盤創高，頗有強恆強領漲股氣勢。

第一金投顧董事長陳奕光認為，後續行情有四大關鍵：台積電、日圓走勢、台股量能、及外資在台指期的空單量。台股成交量能若維持目前情形反而有利行情延續，若出現爆大量，反彈行情就有可能結束。

在貨幣政策明朗、美國總統大選行情、輝達財報帶動供應鏈、台股企業財報佳、投信及八大公股行庫持續買超、資金由房市轉進股市等因素下，仍看好9月底指數將上攻23,000點。