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世芯上半年EPS 35.92元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

特殊應用晶片（ASIC）廠商世芯-KY（3661）昨（23）日董事會通過第2季財報並決議配息基準日，第2季營收135.82億元，季增29.4%，年增71.3%，寫歷史新高；稅後純益15.87億元，季增29%，年增115.9%，也創新高；每股稅後純益20.09元，符合市場預期賺約二股本。

世芯上半年兩季業績都達百億元以上且連三季創新高。

上半年合併營收為240.72億元，年增76.4%，稅後純益約28.17億元，年增113.9%，每股稅後純益35.92元。

世芯對去年獲利擬每股配23.22元股息，昨公告除權（息）交易日為9月12日，將發出普通股現金股利總額為5,630萬842美元（約新台幣17.99億元）。

世芯表示，第2季強勁營收表現主要是客戶AI晶片需求高於預期，加上生產較預期順利所致。

不過第2季毛利率18.97%，季增0.18個百分點，年減2.37個百分點，比公司預期略低，主要是量產營收大幅高於預期。

世芯昨日公告除權（息）交易日為9月12日，最後過戶日9月15日，停止過戶起始日期9月16日，停止過戶截止日期9月20日，除權（息）基準日9月20日，普通股現金股利發放日期為10月16日。

下半年5奈米Al加速器晶片持續放量，動能可持續到2025年。

世芯 營收

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