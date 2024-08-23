摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的「大中華科技半導體產業」報告中指出，隨台灣驅動IC設計公司成功贏得蘋果訂單，市場預期整體潛在市場將進一步擴展至南韓主要面板製造商，其中點名聯詠（3034）有望成為最大受惠者。

大摩科技產業分析師顏志天表示，在贏得蘋果訂單後，台系驅動IC廠將擴張市場至南韓一線大廠供應鏈。其中聯詠憑藉潛在三星顯示器市場、蘋果相關訂單及技術升級等三大優勢，前景展望可期。因此給予「優於大盤」評級、目標價666元。

顏志天分析，台灣驅動IC設計公司2017年以來，不斷努力打入三星顯示器相關供應鏈。由於來自陸廠京東方強大競爭壓力，台廠基於性價比優於韓廠三星內部解決方案，使三星結盟台廠。

蘋果項目上，除iPhone 16外，市場預測蘋果折疊iPhone計畫仍按原定時間表推進，將於2026年推出。因此台廠也可能在2026年打入蘋果折疊iPhone供應鏈，主因陸廠OLED DDI仍遠落後於台廠聯詠、瑞鼎等，且聯詠也透過低成本晶圓代工廠認證，進一步降低成本。

顏志天表示，聯詠將藉由南韓面板大廠樂金顯示器（LGD）繼續作為蘋果主要供應商，且在保持穩定定價能力下，預計2025年進一步滲透至三星顯示器。

若聯詠成功滲透三星供應鏈，關鍵的晶圓代工合作夥伴聯電，將可新增額外訂單，成為間接受惠的台廠。此外，聯詠可能在2027年進行相關驅動IC升級，以面對更高技術的需求，有助推升產品競爭力，更提升聯詠在高端市場重要地位，成為最具潛力的明日之星。