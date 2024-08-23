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鮑爾指降息在即 美股道瓊勁揚462點、史指逼近歷史高點

光聖本季EPS 上看3.3元

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠光聖（6442）受惠美系資料中心大客戶需求持穩，第3季獲利可望再衝新高；光聖轉投資合聖也持續布局矽光子，卡位共同封裝光學元件（CPO）商機，最快2026年相關布局效益將會陸續顯現。

光聖受惠美系資料中心客戶持續建置算力，光被動元件產品出貨暢旺，部分訂單能見度甚至達到第4季。

法人看好，光聖第3季獲利將再改寫第2季新高紀錄，每股純益估達3.3元，下半年營運將持穩上半年，全年營收、獲利將創新高，明年營運持續向上。

光聖表示，今年獲利超乎預期，明年拓展業務上會更仔細，看好AI需求將持續成長，會盡力滿足客戶需求，同時持續開拓新客戶。

光聖第2季財報寫佳績，受惠光被動元件產品出貨升溫，主要出貨高規格的高毛利產品，挹注單季毛利率一舉衝破五成、達到53.16%，寫歷史新高。

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