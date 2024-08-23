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AES 全年業績拚回溫

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

電池模組廠AES-KY（6781）伺服器BBU業務有望持續成長，今年下半年有美系雲端服務供應商（CSP）新客戶訂單即將量產，法人預估，現有客戶訂單於下半年放量，有望推升AES今年伺服器BBU業務營收年增逾四成，成為今年營運成長主要動能，有望帶動AES今年業績重返成長軌道。

AES今年主要成長來自伺服器BBU業務，法人指出，預期2024年下半年還有一家美系CSP廠可望進入量產，帶動AES今年伺服器BBU業務營收有望年增逾四成，且明年相關業務仍有雙位數成長空間。

不過，法人表示，今年AES伺服器BBU雖會大幅成長，但另一大業務LEV（輕型電動車）受到歐洲市場庫存仍未去化完畢影響，導致需求復甦緩慢，因此對AES LEV業務後市看法保守。

AES今年第2季合併營收21.75億元，季減5.72%、年減8.26%，毛利率39.63%，季增1.05個百分點、年增2.23個百分點，營益率亦呈現季比、年比雙成長，歸屬母公司稅後淨利4.46億元，季減3.46%、年增1.38%，每股純益（EPS）達5.22元。

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