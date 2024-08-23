可成砸3億入股聯合骨科

機殼大廠可成（2474）昨（23）日代子公司益發公告，累計近一年內以每股94.81元，投資聯合骨科器材達3,168張，金額逾3億元。累計目前持有聯合骨科器材6,291張，持股比率6.52%，約投資6.01億元。

可成近年投資布局動作頻頻，持續鎖定生技、醫材等領域。可成董事長洪水樹曾於股東會指出，持續鎖定醫療器材與半導體二大領域，去年在上市櫃公司中找優質標的投資，包含聯合骨科等醫材公司；半導體領域則從特殊材料、技術與製程等面向拓展技術平台，期盼策略投資與併購未來逐步展現成果。

可成今年第2季稅後純益34.35億元，季減24.9%，年減23.4%，每股純益5.05元。累計今年上半年稅後純益80.1億元，年增49%，每股純益11.77元。

可成第2季毛利率34%，為六季來最佳，上季營業淨利9.53億元，季增2.3倍，年減30.3%。可成看好，下半年進入電子業傳統旺季，出貨動能可望逐步回溫，營收展望趨勢持續向上。