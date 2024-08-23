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鮑爾指降息在即 美股道瓊勁揚462點、史指逼近歷史高點

緯穎增資美子公司 獲准

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導

經濟部投資審議司昨（23）日召開投資審議會，通過緯穎（6669）增資美國子公司5億美元，以因應AI伺服器需求增加，增資以購買原物料、設備擴大生產。以及矽品精密工業以2億7,000萬美元增資馬來西亞廠SILICONWARE PRECISION MALAYSIA SDN. BHD，擴充半導體封裝及測試業務的建廠及生產設備資金。

經濟部投審司昨日核准及核備四件重大投資案件，累計核准投資金額9.44億美元。緯穎科技申請以5億美元增資美國子公司WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，從事經營雲端運算產品配銷業務，投審司說明，因應AI伺服器需求大熱，業者需要資金購買原物料、設備擴大生產。

另外，投審司也通過矽品馬來西亞擴產投資申請。投審司表示，此案協助矽品強化市場，持續在全球半導體產業保持優勢地位。

華新麗華申請以1億1,850萬美元，間接受讓取得印尼PT SUNNY METAL INDUSTRY的29.5125%股權，從事經營冰鎳及鎳鐵生產與銷售業務。

富邦人壽也申請以4,333萬375英鎊，增資英屬根西島 CARTER LANE （GUERNSEY） LIMITED，從事經營不動產租售業務。

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