世芯配息23.22元 9月12日除息、10月16日入帳

特殊應用晶片（ASIC）廠商世芯-KY（3661）23日公告董事會決議配息基準日，世芯對去年獲利擬每股配23.22元股息，23日公告除權（息）交易日為113年09月12日。

世芯公告，除權（息）交易日為113年09月12日，最後過戶日為113年09月15日，因最後過戶日113年09月15日為例假日，現場過戶日提早至113年09月13日。停止過戶起始日期為113年09月16日，停止過戶截止日期為113年09月20日，除權（息）基準日為113年09月20日，普通股現金股利發放日期為113年10月16日。

世芯公告，普通股現金股利總額為5630萬842美元，擬授權董事長調整配息率，實際發放金額以股務代理機構收到兌換後之新台幣現金股利金額為準。現金股利發放至元為止，其畸零款合計數計入公司之其他收入。