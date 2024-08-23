台積電失守950元關卡 市值降至24.5兆元

台積電（2330）23日股價失守950元整數關卡，早盤最低一度降至939元，換算市值滑落至24.5兆元。

台積電股價近期再度陷入整理，台積電股價從8月初低檔813元反彈，8月20日收盤價最高一度來到973元，近期則連續三個交易日則隨著美股ADR陷入整理修正。

台積電ADR從8月5日低點反彈超過 20%，近期也同步陷入修正。

法人分析，台積電基本面無特殊變化，近期國際市場走勢與地緣政治議題仍是影響股價的外部因素。

台灣半導體產業協會（TSIA）與多家機構8月已上修今年全球半導體產值預測，特別是調高台灣廠商的產值預估，業界認為，全球晶圓製造產業產值成長主要是龍頭廠台積電今年全年成長可望優於原先預期，不僅帶動台灣也將帶動全球產值。

法人預期，台積電3奈米產能隨客戶群需求擴張維持滿載生產，重要客戶蘋果iPhone 16系列推出是最大出海口，外傳今年不僅iPhone 16 Pro將搭載新一代的A18 Pro處理器，iPhone 16入門款也將導入A18 晶片，有別過往入門機種仍搭配採用前一代處理器，相關處理器升級皆採用3奈米製程打造，有望帶動下半年營運逐季創高。

隨著台積先進製程供不應求，台灣半導體產業協會今年8月中旬發布新聞稿並引用工研院產科國際所數據，當時再度上修台灣半導體產值年增20.6%，產值估逾5.2兆元將創歷史新高。

台灣半導體產業協會在今年5月已引用工研院產科國際所預估2024年台灣IC產業產值預測，較2月預估年增15.4%進一步上修，預估達5兆1,134億元，估計較2023年成長17.7%，有望挑戰歷史新高， 而今年8月數據進一步上修。

回顧在相關數據預測上修前，晶圓代工龍頭台積電7月法說會上已率先將成長目標區間的低標上修，法人並預期，台積電營收下半年業績可望比預期更強勁，法人預期台積電受惠蘋果新機晶片升級與非蘋急單挹注，不僅今年第3季美元營收拚再超標，全年增幅可望由原預估成長26-29%，預估將上看年增31%至34%。

台積電先前一次法說會上略為拉升2024年美元營收預測至增加mid twenties（24-26%）相較先前的約21-26%區間略調整，低標略為收斂上修。不過，法人預期，台積電受惠蘋果新機需求與非蘋急單挹注，今年美元營收有望超標，至年增三成以上，較前一次預期更樂觀。

此外台灣半導體產業協會指出，工研院產科國際所預估今年台灣IC製造業為新臺幣3兆3,139億元，年成長24.5%，其中晶圓代工為新臺幣3兆1,099億元，年成長24.8%，表現優於全球。