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輝達、台積電都下跌 股王信驊意重返5,000元朝新高挺進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電ADR周四下跌，外資連二賣，台積電（2330）23日開低回測季線。記者余承翰／攝影
台積電ADR周四下跌，外資連二賣，台積電（2330）23日開低回測季線。記者余承翰／攝影

台積電ADR周四下跌，外資連二賣，台積電（2330）23日開低回測季線，輝達周四也下跌，但是，股王信驊（5274）開低走高，衝破5,000元關卡，一度拉升至5,050元，朝5月間的5,075元天價挺進。

台股23日以22,042.59點開低，一度滑落至22,000點之下，台積電以944元開出，下跌7元，雖一度翻紅至952元，但仍再往下跌，一度下滑至941元，回測季線；輝達近期股價反彈，朝重登新高價前進，不過，周四則是下跌3.7%。

台股近來高檔震盪，買盤轉進中小績優股，尤其是千金族群，股王信驊早盤以4,830元開低後走高，股價重返5,000元關卡之上，一度拉升至5,050元，盤中漲幅逾2%，有朝歷史新高挺進的氣勢。

信驊第2季稅後純益5.08億元，為七季來的高點；上半年稅後純益8.99億元，年增逾1.1倍，每股純益23.79元；7月營收首度攻上6億元、達6.01億元，創下新高，月增逾19%，展望後市，公司看好本季營運有望持續成長。

多家外資也上調信驊目標價，目前最高上看6,400元；另外，一家美系外資將目標價從5,300元調高到5,600元；另一家美系外資則維持目標價5,150元；還有一家美系外資將目標價從4,200元上調到4,600元。

台積電 外資

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