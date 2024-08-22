晶彩科7月EPS 0.15元 市場關注

AOI檢測設備廠晶彩科（3535）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（22）日應主管機關要求，公布自結7月稅後純益1,178.8萬元，年減61%，每股純益0.15元。

晶彩科昨天股價下跌1.4元，成交量逾2.23萬張，收77元，連二日走跌。晶彩科近期股價波動劇烈，從8月6日收盤價低點61元附近起漲，8月20日衝上80.4元波段高點後壓回，昨天收盤價77元與此波起漲點61元相較，漲幅超過26.2%。

在Micro LED和面板級先進封裝拉貨挹注下，晶彩科營運回神，推升上半年合併營收達4.73億，年增115.1%。

法人看好，隨著面板雙虎分別在Micro LED、及扇出型面板級封裝（FOPLP）布署重兵，晶彩科下半年營運有望重回成長軌道。