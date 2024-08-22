眾達上半年每股純益0.15元 年減九成

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

眾達-KY（4977）昨（22）日公布第2季稅後淨損156.9萬元，較第1季稅後純益1,190萬元由盈轉虧；單季每股淨損0.02元。

眾達上半年稅後純益1,034萬元，年減96.8%，每股純益0.15元。眾達昨天也公告增資子公司PCL（BVI）, INC.約70萬美元（約新台幣2,242萬元），主要目的是充實營運資金。

眾達是光通訊模組廠，董事長陳靖仁先前表示，去年第4季AI需求暴增，交換器市場在很短的時間內就產生快速翻轉，市場主要需求都在AI，今年下半年就會貢獻營收。

至於共同封裝光學元件（CPO）進度如預期，效益將於2025年發酵，對客戶導入狀況樂觀看待。

陳靖仁表示，CPO研發會花較長時間，目前從技術發展、產品推進情況來看，預期量產時間在2025年。目前大部分算力問題已有解，包括GPU與GPU、GPU與CPU等核心的串聯，未來都會走向光連接，下一個要突破的點是光連接的「連接力」。

GPU 眾達

延伸閱讀

聯鈞領軍矽光子熱潮

韓SK電信打造「輝達GPU農場」

SK電信將打造「GPU農場」 將全數採用輝達晶片

仁寶帶「秘密武器」作禮物邀結盟 新光院長：算力超強

相關新聞

跌深就是最大利多 ABF三雄齊漲 景碩飆漲停最搶眼

台股22日開高走低，盤中翻黑，盤面上跌深股成為資金轉進的標的，ABF載板三雄由景碩（3189）領軍，股價以平盤開出後衝上...

研華揪伴 衝智慧物流

工業電腦龍頭研華（2395）參加2024台北國際物流暨物聯網展／冷鏈科技展，攜手台灣冷鏈協會和產業夥伴展出三大產業熱門關...

臻鼎、台光電 合攻PCB材料

PCB龍頭臻鼎（4958）昨（22）日和銅箔基板（CCL） 材料供應商台光電簽署戰略合作協定，雙方建立全面戰略性合作夥伴...

晶彩科7月EPS 0.15元 市場關注

AOI檢測設備廠晶彩科（3535）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，昨（22）日應主管機關要求，公布自結7...

眾達上半年每股純益0.15元 年減九成

眾達-KY（4977）昨（22）日公布第2季稅後淨損156.9萬元，較第1季稅後純益1,190萬元由盈轉虧；單季每股淨損...

世芯2025成長動能亮點十足 大摩喊最新目標價4,280元

世芯-KY（3661）22日盤中上漲逾5%，近期股價也不斷緩步向上推升。摩根士丹利證券（大摩）在最新出具的個股報告中指出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。