眾達上半年每股純益0.15元 年減九成

眾達-KY（4977）昨（22）日公布第2季稅後淨損156.9萬元，較第1季稅後純益1,190萬元由盈轉虧；單季每股淨損0.02元。

眾達上半年稅後純益1,034萬元，年減96.8%，每股純益0.15元。眾達昨天也公告增資子公司PCL（BVI）, INC.約70萬美元（約新台幣2,242萬元），主要目的是充實營運資金。

眾達是光通訊模組廠，董事長陳靖仁先前表示，去年第4季AI需求暴增，交換器市場在很短的時間內就產生快速翻轉，市場主要需求都在AI，今年下半年就會貢獻營收。

至於共同封裝光學元件（CPO）進度如預期，效益將於2025年發酵，對客戶導入狀況樂觀看待。

陳靖仁表示，CPO研發會花較長時間，目前從技術發展、產品推進情況來看，預期量產時間在2025年。目前大部分算力問題已有解，包括GPU與GPU、GPU與CPU等核心的串聯，未來都會走向光連接，下一個要突破的點是光連接的「連接力」。