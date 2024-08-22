臻鼎、台光電 合攻PCB材料

PCB龍頭臻鼎（4958）昨（22）日和銅箔基板（CCL） 材料供應商台光電簽署戰略合作協定，雙方建立全面戰略性合作夥伴關係，推動終端客戶開發、PCB材料研發、智慧化和綠色化發展。

依據說明，首波將以雙方在新材料、關鍵技術研發領域展開全方位合作，發揮技術優勢和創新能力，並開展技術交流與經驗分享，推動技術進步。

臻鼎集團董事長沈慶芳表示，展望未來，雙方將整合各自資源優勢，共同開發和拓展目標市場，並採取協同行銷的市場開拓策略：定期與分享彼此行業重要產品資訊、行業發展資訊及提供產品技術支援；在產品及服務中聯手推廣，攜手提升市場影響力。

台光集團董事長董定宇表示，臻鼎作為全球PCB企業龍頭，台光與臻鼎合作升級，雙方加強合作、利用優勢互補，共同服務PCB生態圈夥伴，推動全球PCB產業的創新與永續發展。透過此次合作，台光將不斷提升材料研發、供應鏈管理及智慧製造等領域的能力，加強載板市場的合作，提高在各類伺服器、高階網通使用的低損耗材料、HDI、及新能源汽車等的全球市占率。