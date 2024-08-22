研華揪伴 衝智慧物流

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）參加2024台北國際物流暨物聯網展／冷鏈科技展，攜手台灣冷鏈協會和產業夥伴展出三大產業熱門關鍵焦點，包含AIoT環境感測與全程冷鏈方案、智慧零售及WISE-iEMS智慧能源管理解決方案，有望為相關業務帶來新動能。

研華聚焦AIoT+Edge Computing邊緣運算商機，參展特別與產業上下游夥伴合作，包含結合北宸科技與研華TREK強固型車載平台，實現智慧運輸車隊管理，欣技資訊搭配研華AIM工業平板，實現免手持智能掃描方案，大幅提升工作效率。

在環境感測與冷鏈解決方案方面，研華表示，多樣化LEO環境感測器與管理平台能有效偵測環境或冷藏冷凍櫃溫濕度、空氣品質、冷鏈車與冷庫門是否確實關閉。結合AIM可攜式工業型平板及多樣化應用周邊，可快速提供企業主與現場巡檢人員即時異常警示，確保食安。

平板 研華

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