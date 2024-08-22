麗豐財報／上半年 EPS 3.59元 通路火力全開、下半年營運成長可期

麗豐-KY（4137）22日召開董事會，通過2024年第2季營運成果，上半年合併營收20.16億元，營業毛利率83％、營業利益率為21％，業外因得益於財稅補貼收入遞延於第2季認列，使得麗豐上半年稅後淨利2.88億元、每股稅後純益（EPS）3.59元。

麗豐表示，今年在主營市場大環境充滿挑戰及逆風的經濟情勢下，麗豐仍秉持初心，緊抓緊抓消費者對於美容保養的剛性需求市場，一方面採取線上、線下的全通路覆蓋，積極加強市場品牌定位：「克麗緹娜」美容連鎖專業線、CHLITINA HOME SPA居家線，市場版圖的策略是「雙核心雙渠道」並進擴張，同時持續拉高品牌力、產品開發、通路管理、資源整合，堆疊高度產業跨入門檻的競爭力。

另一方面，麗豐也會持續深化數位化賦能延伸到全通路發展的策略執行，尤其在克麗緹娜業務拓展的方向及行銷重點，各加盟店會付費給總公司，來協助進行線上行銷及營運，運用基礎版與定製版運營的總成效，期望能換算成實際的營業額與目標值的提高，可見麗豐集團落實數位化管理、數位化思維工具進而築起營運門檻的堅實高牆。

展望2024年下半年，麗豐仍以提高度品牌力、擴大產品市占為主要目標，有望讓今年整體營運在逆風突圍後，有機會繳出下半年優於上半年成長的營運成績單。

麗豐除了以「雙核心雙渠道」並進擴張市場版圖的策略外，在「品牌力」行銷方面，「克麗緹娜」近期也透過與優質戲劇的異業合作，包括獨家植入合作由愛奇藝全網獨播的家庭情感劇《小夫妻》，故事線中展現了女性在面對現代生活與事業挑戰時的勇氣與力量，也呼應了克麗緹娜身為30餘年專業護膚經驗的美業標竿品牌，不僅為萬千都市女性傳遞肌膚護理和追求美麗的觀念，也長期支持年輕女性的夢想與創業，共同以更美姿態，擁抱美麗、健康、幸福人生，助力集團美容護膚產品的聲量與附加價值，進而提升品牌力，以及麗豐集團於美容保養市場的影響力。