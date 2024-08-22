晶彩科公告7月 EPS 0.15元 稅後純益1,178.8萬元

AOI檢測設備廠晶彩科（3535）22日因公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，應主管機關證交所要求公布相關財務業務等重大訊息，今年7月合併營0.79億元，年減23%。稅後純益1,178.8萬元，年減61%；每股稅後純益0.15元。

晶彩科今天股價下1.4元，成交量逾2.23萬張，收77元，呈連二跌走勢。相較於晶彩科8月6日的收為價低點61元，8月20日股價來到80.4元的高點，漲幅達31.8%；今天的77元與61元相較，漲幅也超過26.2%。

在Micro LED和面板級先進封裝拉貨挹注下，晶彩科營運回神，推升今年上半年合併營收4.73億，年大增115.1%。隨著面板雙虎分別在Micro LED、及扇出型面板級封裝（FOPLP）布署重兵，晶彩科下半年營運有望重回成長軌道。

面板前段AOI檢測設備市占率逾五成的晶彩科，受到面板廠縮減資本支出影響，2023年合併營收僅4.46億元，年減69.8%，為近11年新低，亦是史上次低點。僅管去年毛利來到45.54%，年增5.35個百分點，但稅後純損3,300萬元；EPS -0.42元。

晶彩科今年6月合併營收回神2.61億元，月增112.6%，年大增1,672.6%，來到近62個月的單月新高。推升第2季合併營收為4.15億元，季增613.9%，年增740.2%，幾乎追上去年全年營收水準。累計上半年合併營收4.73億元，亦較去年同期呈倍增走勢。