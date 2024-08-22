基士德財報／上半年每股獲利1.15元 累計營收8.75億元

基士德-KY（6641）22日舉行董事會，通過2024年第2季合併財務報表，上半年累計營收8.75億元，較去年同期成長14.1%，稅後純益4,198萬元，每股稅後純益1.15元，營運持續改善。

基士德指出，基士德在中國大陸地區業績仍維持穩定，但因市場競爭加遽影響獲利表現，導致上半年營業利益小虧208萬元，但損失金額較前期大幅縮小；加上業外獲利4,606萬元挹注（包含認列轉投資裕山公司投資利益），獲利明顯優於去年同期。

由於極端氣候加重缺水危機，基士德也加速在水資源相關業務布局，7月取得澎湖虎井嶼、桶盤嶼海水淡化廠設備統包案，含稅金額1,530萬元，跨入海水淡化水資源相關領域；因應淨零及水資源的需求，台灣地區的業務將持續在設備、智能及公共工程等領域穩步前進。

基士德指出，將持續推動智能、高效及模組化的減碳產品與方案，穩固環保市場，並加速水資源相關業務開發，以維公司整體業務發展。